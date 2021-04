Stiri pe aceeasi tema

- Amza Pellea ar fi implinit astazi 90 de ani.Amza Pellea n. 7 aprilie 1931, Bailesti, Dolj ndash; d. 12 decembrie 1983, Bucuresti a fost un actor roman de film, radio, teatru, televiziune si voce. Potrivit wikipedia.ro, printre alte roluri memorabile, Amza Pellea fost creatorul si interpretul personajului…

- Muzeul Județean de Mineralogie ,,Victor Gorduza” din Baia Mare in colaborare cu Teatrul Ararat, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” și Cenaclul Cultural ,,Tinerii Clasici” organizeaza un eveniment cultural-artistic, miercuri, 31 martie, de la ora 16:00, prin care vor fi transmise online cugetarile și…

- Intr-o zi de 25 martie 1885, in urma cu 136 de ani, se naștea Mateiu Caragiale, fiul cel mare al celui mai important dramaturg roman, I.L. Caragiale. La varsta de 33 de ani, I.L. Caragiale s-a imprietenit cu Maria Constantinescu, de 25 de ani, care era pe atunci funcționar la Regia Monopolurilor Statului.…

- Somajul creste considerabil in Romania si ajunge la 5,6% din populatia apta de munca, anunta Institutul National de Statistica. Aproape jumatate de milion de romani nu au un loc de munca in momentul de fața. Pe langa acest lucru, avem judete unde numarul celor care traiesc din ajutor social este urias.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 9 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și…

- Congregația pentru cultul divin și disciplina sacramentelor a publicat o nota in care precizeaza modalitațile pe care preoții de rit roman sau latin vor trebui sa le urmeze la celebrarile penitențiale de la inceputul Postului Mare, in special in Miercurea Cenușii. Din cauza restricțiilor sanitare, se…

- Schimbare scandaloasa a managerului de la Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Bailești. Directorul caruia i s-a incehiat de drept contractul de management educațional, obținut in urma concursului din 2016, a fost inlocuit din funcție cu un profesor care a picat concursul chiar pentru acest scaun.…

- In tara cu cele mai nesigure drumuri din Europa, soferii platesc milioane de euro pentru taxa de drum. Numai ca doar o mica parte din bani sunt folositi pentru infrastructura, asa cum spune legea. Este motivul pentru care un barbat din Dolj a dat in judecata Compania de drumuri si cere, in premiera,…