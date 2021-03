În judeţul Prahova, 23 de bărbaţi sunt asistenţi… maternali La finalul lunii ianuarie 2021, in evidențele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova se aflau 23 de barbați care s-au pregatit sa devina și au meseria de asistent maternal profesionist! Ei sunt doar o mica parte a celor 289 de asistenți maternali din județul Prahova care au in grija, in propriile familii, nu mai puțin de 505 copii. Cei mai mulți dintre minorii care au ajuns in grija parinților temporari, in județul Prahova, provin din mediul rural, de unde, de altfel, sunt și cei mai mulți dintre asistenții maternali. Asistentul maternal profesionist este persoana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Postul de director executiv al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova a ramas vacant dupa demisia fostului șef al instituției, Viorel Calin. Interimar, fotoliul de director al instituției subordonate Consiliului Județean Prahova este ocupat de Liliana Stavre, fost șef…

- Efectele pozitive ale pandemiei și Brexitului in județul Alba: Scadere in premiera a numarului copiilor cu parintii plecati in strainatate In premiera pentru ultimii patru ani, in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba (DGASPC) s-au inregistrat sub 1.000 de copii…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementeaza in perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, in calitate de promotor...

- Anul pandemiei pare sa fi fost unul extrem de dificil pentru copiii din medii defavorizate din Prahova. Nu mai putin de 825 de copii prahoveni, dintre care jumatate au fost fete, au fost victime ale unor abuzuri fizice sau psihice venite din partea familiei, se arata intr-o statistica a Directiei Generale…

- Violeta Stoica Anul 2020, in care romanii au fost obligați de situația provocata de epidemia de coronavirus sa stea mai mult in casa – cel puțin in perioada celor doua luni de stare de urgența – au avut loc, potrivit datelor oficiale, mai multe agresiuni și alte tipuri de violențe in randul membrilor…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copitului Mures a demarat o noua sesiune de recrutare, selectie si evaluare in vederea angajarii de asistenti maternali profesionisti in cadrul Proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" finantat din fonduri europene.…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș continua campania de recrutare și identificare a persoanelor interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist. Astfel, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis organizeaza un nou curs de formare…

- Tinerii buzoieni care parasesc sau urmeaza sa paraseasca sistemul instituționalizat de protecție a copilului vor fi sprijiniți sa se integreze mai ușor in societate. Este vorba de un proiect de integrare sociala, cu fonduri europene, realizat de catre specialiștii Direcției Generale de Asistența Sociala…