DGASPC Gorj externalizeză un serviciu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj are nevoie de serviciile unui medic specialist. In acest sens va fi organizata peste cateva zile o licitație pentru contractarea serviciilor respective. Medicul va asigura activitațile de evaluare și reevaluare complexa și managementul de caz pentru copii cu dizabilitați. Medicul specialist care va fi incadrat in baza unui contract de prestari servicii va lucre 4 ore pe zi. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj a anunțat ca serviciile de evaluare și reevaluare a copiilor cu dizabilitați trebuie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

