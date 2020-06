Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a oferit, intr-un studiu publicat luni, o estimare mai restransa asupra numarului posibil de civilizatii extraterestre din galaxia noastra, relateaza UPI.Pe baza presupunerii ca viata ar evolua pe alte planete intr-un mod similar celui in care…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a oferit, intr-un studiu publicat luni, o estimare mai restransa asupra numarului posibil de civilizatii extraterestre din galaxia noastra, relateaza UPI. Pe baza presupunerii ca viata ar evolua pe alte planete intr-un mod similar celui in care a aparut…

- ​Suntem sau nu singuri în Univers este o întrebare pusa de milioane de ori și un raspuns clar nu vom primi niciodata. Însa un nou studiu a încercat sa estimeze câte civilizații inteligente ar putea exista în galaxia Calea Lactee, iar raspunsul - imposibil de verificat…

- Un proces de formare a stelelor in Calea Lactee in vremurile in care s-a nascut sistemul solar, cu mai bine de 4,5 miliarde de ani in urma, ar fi fost precipitat de coliziunea dintre galaxia noastra si o alta, mai mica, numita Sagittarius, au indicat marti oamenii de stiinta. In mod obisnuit,…

- In Universul vechi de 13,8 miliarde de ani, majoritatea galaxiilor precum cea in care ne aflam, Calea Lactee, se formeaza gradual, ajungand, relativ tarziu, la masa lor uriașa. Dar o noua descoperire facuta cu radiotelescopul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) arata o galaxie masiva…

- ​Astronomii au reperat o galaxie cu disc masiva, diferita de galaxia noastra, însa o galaxie care s-a format acum 12,5 miliarde de ani, la nici 1,5 miliarde de ani de la Big Bang. Galaxia denumita DLA0817g ridica însa multe întrebari, fiindca este bine dezvoltata și a aparut într-o…

- In acea perioada, la inceput de secol XX, majoritatea oamenilor de stiinta considerau galaxiile pur si simplu „nebuloase spiralate” din Galaxia noastra. In cadrul reuniunii anuale a Academiei Nationale de Stiinte („The National Academy of Sciences” – NAS) din Washington, la 26 aprilie 1920, in auditoriul…

- NASA a marcat 30 de ani de la lansarea peorbita a telescopului Hubble printr-o fotografie spectaculoasa surprinsa inapropiere de Calea Lactee, la 163.000 de ani lumina distanța de Pamant.Astronomii de la NASA au denumit instantaneul “Cosmic Reef”, adica reciful cosmic, datorita asemanarii sale curecifele…