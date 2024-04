Stiri pe aceeasi tema

- ​Telescopul spatial Gaia, conceput de cercetatorii europeni pentru a cartografia Calea Lactee, a descoperit o gaura neagra cu o masa record - de 33 de ori mai mare decat cea a Soarelui -, care reprezinta ceva nemaivazut pana acum in galaxia noastra, potrivit unui studiu publicat marti, informeaza AFP…

- Astronomii au observat o planeta indepartata care ar putea fi acoperita in intregime de un ocean de apa adanca, in cadrul unor descoperiri care fac sa avanseze cautarea unor conditii de locuire dincolo de Pamant, scrie The Guardian.

- Astronomi israelieni au descoperit o enigmatica gaura neagra supermasiva din tineretea Universului, invaluita de praf cosmic, folosind datele obtinute de Telescopul Spatial James Webb (JWST), descoperire care pune sub semnul intrebarii modul in care astrofizicienii inteleg cresterea gaurilor negre si…

- Este un quasar - nucleul luminos al unei galaxii care este alimentat de o gaura neagra gargantuesca, cu o masa de 17 miliarde de ori mai mare decat cea a Soarelui nostru. Cunoscut sub numele de J0529-4351, puterea obiectului a fost confirmata de observațiile efectuate de Very Large Telescope din Chile,…

- O galaxie alimentata de gaura neagra cu cea mai rapida crestere inregistrata vreodata este cel mai stralucitor obiect cosmic din Universul cunoscut, a constatat un studiu la care au colaborat mai multe echipe de cercetatori, informeaza Xinhua. O echipa condusa de oameni de stiinta de la Universitatea…

- Un zid din epoca de piatra descoperit sub valuri in largul coastei germane a Marii Baltice ar putea fi cea mai veche megastructura cunoscuta construita de oameni in Europa, spun cercetatorii, potrivit The Guardian. Zidul, care se intinde pe aproape un kilometru de-a lungul fundului marii in Golful…

- Gaura neagra supermasiva din centrul Caii Lactee se rotește atat de repede incat deformeaza spațiu-timpul care o inconjoara intr-o forma care poate semana cu o minge de fotbal, potrivit unui nou studiu realizat cu ajutorul datelor furnizate de Chandra X-ray Observatory al NASA și de Karl G. Jansky Very…