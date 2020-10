Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamini, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pina la sfirsitul acestui…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a laudat marti eforturile Rusiei de a dezvolta un vaccin impotriva COVID-19 si s-a declarat dispus sa participe la testarea clinica a acestuia, salutind totodata o oferta de livrare a acestui viitor vaccin primita de la Moscova, despre care a spus ca se asteapta…

- Vladimir Putin a anunțat, marți, ca Rusia a aprobat pentru folosire primul vaccin pentru COVID-19 din lume, iar pana acum 20 de țari au șsolicitat livrarea a mai mult de un miliard de doze. Insa experții din sanatate atrag atenția: "Cum putem avea incredere in acest vaccin fara datele publicului?",…