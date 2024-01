În anii 80, România extrăgea petrol din Marea Neagră. Istoria celor 7 platforme de foraj construite la Galați In condițiile in care, in ultimii ani, a devenit o prioritate naționala extragerea rezervelor de petrol și gaze din Marea Neagra, dar dezvoltarea unor astfel de exploatari nu poate fi realizata decat in colaborare cu companii straine, pare incredibil ca in urma cu cincizeci de ani Romania avea 7 platforme de foraj marin. In anii 70, dupa ce puterea de la București a reacționat dur la invazia URSS in Ceholslovacia, a avut loc o schimbare notabila in relațiile cu puterile occidentale, cu vizitele la București ale președintelui Franței, generalul Charles de Gaulle și președintelui Statelor Unite,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

