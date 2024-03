De ce n-ar produce România carne de porc în laborator? Debușeu pentru cerealele autohtone S-a gasit soluția pentru una dintre cele mai mari probleme ale agribusiness-ului de la noi: de ce nu ar produce Romania carne de porc sau de vita in laborator, așa cum fac și alte nații, folosind aminoacizii din cereale, care oricum iau calea strainatații și inca la prețuri mici. Nu de alta, dar, in condițiile in care zootehnia romaneasca este in declin de ani buni, iar producția interna de carne de porc, de exemplu, nu poate sa fie asigurata din intern, apelandu-se la importuri semnificative, producția de carne in laborator ar putea fi o soluție, mai ales ca avem și cereale din belșug, care oricum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

