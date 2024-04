Cumparari directe Constanta: Glasscomed SRL Bucuresti asigura service pentru aparatura de laborator de la Directia de Sanatate Publica din Constanta (DOCUMENT)

ISU Bihor:Incendiu la un supermarket din Oradea

Nr. 69 Oradea, 08.04.2024 BULETIN INFORMATIV Incendiu la un supermarket din Oradea In data de 08 aprilie a.c., pompierii militari oradeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr un supermarket situat pe strada Moldovei din municipiu. In cursul noptii de duminica spre luni, in jurul orei… [citeste mai departe]