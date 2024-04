Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristii protesteaza miercuri in Piata Constitutiei din Capitala cu peste 4.000 de masini, solicitand drepturi egale cu cele ale firmelor de transport alternativ. La protestul anuntat s au alaturat si aproximativ 50 de masini ale taximetristilor din municipiul Constanta. Potrivit unor surse, acestia…

- Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii…

- Elena Gheorghe locuiește cu familia ei intr-un apartament foarte spațios situat intr-un cartier central din București. Artista se bucura de un spațiu generos, are și un dressing unde depoziteaza unele dintre cele mai frumoase costume de scena ale sale. In varsta de 38 de ani, cantareața Elena Gheorghe…

- Bizarul caz din Ploiești, care implica prim-vicepreședintele autosuspendat al PNL, Iulian Dumitrescu, scoate la iveala o adevarata increngatura de afaceri dubioase și acuzații de corupție. Dosarul deschis de DNA dezvaluie o poveste complexa, in care denunțatorul, Ionel Pirpiliu, se plange ca a cumparat…

- Ionuț Costea, fost președinte al Exim Bank și cumnat al lui Mircea Geoana, a fost gasit de autoritațile din Turcia, la mai bine de opt luni de cand judecatorii l-au gasit vinovat de luare de mita și l-au condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Autoritațile din Romania se pregatesc acum sa…

- ”Ultimii doi ani au adus modificari importante in profilul consumatorului care se adreseaza Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 5.560 de cereri de negociere cu bancile/IFN-urile trimise catre CSALB in anii 2022 si 2023 arata ca profilul consumatorului…

- Cum arata clasamentul celor mai ascultate posturi de radio, potrivit celui mai recent studiu de audienta realizat in perioada august – decembrie 2023, realizat de IMAS – Marketing si Sondaje si Mercury Research. Surpriza acestui studiu de audienta vine de la Radio Romania Actualitati care depaseste…

- Astfel, marti, temperatura maxima va oscila, in Capitala, intre -3 si -2 grade, iar in noaptea de marti spre miercuri, minima va fi cuprinsa intre -7 si -6 grade. Vor fi innorari mai ales in prima parte a zilei de marti, cand trecator va ninge slab, apoi cerul va deveni variabil. Vantul va sufla in…