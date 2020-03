În Anglia nunţile nu pot avea mai mult de 5 invitaţi pe toată perioada pandemiei Biserica a spus ca evenimentele importante de viața se pot desfasura conform programului, dar trebuie "reduse foarte semnificativ", astfel incat oamenii sa poata urma sfaturile de distanțare sociala a Guvernului. Cuplurile sunt sfatuite sa-și "transmita" ceremonia catre prieteni și familie absenți, iar Biserica va lucra cu cei care doresc sa o reprogrameze din cauza virusului Covid-19. Biserica a spus ca nunțile trebuie limitate la minimul legal de cinci persoane - preotul, mireasa, mirele și doi martori. De asemenea, acestia au adaugat ca, cladirile bisericii pot ramane deschise… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

