- ​Emma Raducanu este jucatoarea momentului în circuitul WTA, sportiva cu origini românești cucerind titlul la US Open. La Met Gala, Emma a purtat o ținuta Chanel și a întors multe priviri. Fosta campioana la Flushing Meadows, Naomi Osaka a fost greu de recunoscut. La gala au…

- Reprezentanta republicana Liz Cheney va ocupa functia de vicepresedinte al comisiei Congresului ce investigheaza asaltul mortal din 6 ianuarie asupra Capitolului Statelor Unite, a anuntat joi comisia, citata de Reuters. Anuntul probabil ca va amplifica criticile fata de Cheney, membra a Camerei cu trei…

- Un influencer in varsta de 25 de ani a reusit sa stranga printr-o campanie pe platforma gofundme peste 7 milioane de dolari pentru evacuarea afganilor. Tommy Marcus, care locuiește in New York și are pe Instagram contul Quentin Quarantino cu peste 830.000 de urmaritori, a lansat la 17 august campania…

- ”Aceste cereri il vizeaza pe presedintele Trump pentru ca este republican si un opozant politic”, sustin avocatii, care evoca ”represalii” in argumente scrise prezentate la un tribunal federal din Washington. Democtratii, care detin controlul asupra Congresului, incearca de ani de zile sa obtina ”secretele”…

- O comisie parlamentara lanseaza marti, la sase luni de la asaltul de la Capitoliul din Washington, o ancheta cu privire la aceasta criza majora a democratiei americane, intr-o atmosfera daunatoare, care risca sa-i compromita activitatea, relateaza AFP. Agenti de politie urmeaza sa fie primii…

- Alina Sorescu a implinit 35 de ani pe 14 iulie. O mulțime de prieteni, de apropiați i-au facut urari. Printre cele mai frumoase mesaje a fost cel de la fiicele sale și de la soțul Alexandru Ciucu. Recent, s-a zvonit ca cei doi soți ar divorța. Cu zambetul pe buze și imbracata intr-o camașa alba și fusta…

- Larisa Udila și jucatorul de fotbal Alexandru Ogica s-au casatorit. Modelul și sportivul formeaza un cuplu de 7 ani, iar in august vor deveni parinți pentru prima data. Larisa Udila s-a casatorit cu iubitul ei, jucatorul de fotbal Alexandru Ogica Perechea, care va avea un fiu, și-a oficializat relația…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat joi sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, relateaza AFP și CNN, potrivit Agrepres.Decizia Curtii Supreme,…