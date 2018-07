Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…

- Poveștile terapeutice produc schimbari pozitive in comportamentul copiilor / Cartea terapeutica trebuie sa stârneasca curiozitatea copilului prin imagini, culori liniștite și sa includa un limbaj simplu, clar și accesibil pentru copil. De aceasta parere este psihologul, președintele Centrului…

- Poveștile terapeutice produc schimbari pozitive in comportamentul copiilor / Cartea terapeutica trebuie sa stârneasca curiozitatea copilului prin imagini, culori liniștite și sa includa un limbaj simplu, clar și accesibil pentru copil. De aceasta parere este psihologul, președintele Centrului…

- Comunicat de presa In condițiile geopoliticii actuale, in care Marea Neagra devine un ”Mare Nostrum” intre Rusia și Turcia, doua Post-ul ALDE Dambovița: Adoptarea legii offshore transforma Romania in lider regional apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dumitru Grosei - cel mai selectat regizor moldovean la festivalurile internaționale de film, in prima jumatate a anului 2018. Trei dintre filmele sale au adunat noua selecții oficiale in Italia, China, Maroc, Turcia, Albania, Liban, Romania și Rusia.

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Are doar 14 ani, dar a reușit sa faca câți alții artiști nu reușesc sa faca într-o viața. Vorbim despre moldoveanca Iuliana Beregoi care la o vârsta foarte frageda a devenit idolul a sute de mii de copii din Moldova, România și Rusia.…

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Are doar 14 ani, dar a reușit sa faca câți alții artiști nu reușesc sa faca într-o viața. Vorbim despre moldoveanca Iuliana Beregoi care la o vârsta foarte frageda a devenit idolul a sute de mii de copii din Moldova, România și Rusia.…

- Deputatul USR Cristian Seidler a criticat, joi, decizia Biroului Permanent de a bloca invitarea in Parlament a premierului Viorica Dancila si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca PSD „citeste cum vrea Regulamentul” si ca Romania „merge spre un model practicat in Rusia lui Putin".