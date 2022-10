Impact distrugător pe Autostrada Vestului – o mașină cu numere false s-a rupt în două Astazi, 1 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe autostrada A1, sens de mers Timișoara-Margina s-a produs un accident de circulație. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 57 de ani, a condus un autoturism pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de mers Timișoara-Margina, iar la kilometrului 451, in localitatea Bethausen din județul Timiș, a intrat in coliziune fața-spate cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 47 de ani, in urma impactului rezultand doar pagube materiale.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-28.08.2022, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au desfașurat activitați pe autostrada A1 Deva-Nadlac, in vederea creșterii gradului de siguranța rutiera. Astfel, in data de 27.08.2022, polițiștii au acționat la ieșirea de pe autostrada in zona localitații…

- Un individ din Raducaneni este cercetat penal dupa ce a iesit pe drumul public cu o masina fara numere de inmatriculare si beat crita. Acesta a ramas fara permisul de conducere si a primit o amenda consistent. "La data de 26 august, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Raducaneni au oprit…

- Un tanar de 18 ani s-a izbit violent cu masina de un podet, la Comarna, iar politistii veniti la fata locului au constatat ca acesta nu are permis si, in plus, este si baut. De asemenea, acesta nu avea nici asigurare auto si nici inspectia tehnica. "Politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Raducaneni…

- Zeci de focuri de arma au fpst trase de politistii din judetul Salaj pentru oprirea unui barbat care conducea o masina. Autoturismul a fost observat n trafic, cand circula haotic, iar cand politistii i-au facut semn sa opreasca, barbatul a accelerat. Dupa o urmarire de cativa kilometri, timp in care…

- Politistii din judetul Salaj au tras zeci de focuri de arma pentru oprirea unui barbat care care circula haotic. La semnul politistilor, barbatul a accelerat. Dupa o urmarire de cativa kilometri, timp in care s-au tras peste 25 de focuri de arma, masina a fost gasita abandonata intr-o padure. Dupa identificarea…

- Joi, la ora 11.49, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism a fost condus pe contrasens pe strada 1 Mai din municipiu, iar conducatorul auto este posibil sa fie sub influența bauturilor alcoolice. La scurt timp, o patrula din cadrul Poliției Locale Baia Mare a fost oprita de…

- Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari cu privire la un barbat, depistat in trafic, la volanul unui autoturism ce avea aplicate numere false de inmatriculare. Miercuri, 3 august a.c., in jurul orei 22:30, polițiștii lugojeni au oprit pentru control pe strada Comuna din Paris din Lugoj, un…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Iași, a fost depistat de polițiștii din cadrul Biroului de Politie Rutiera in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. Totul s-a intamplat in seara zilei de 4 iulie, cand pe Calea Eroilor, din municipiul Buzau, a fost depistat un barbat…