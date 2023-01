Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a starnit amuzamentul romanilor, dupa ce Petre Daea pare ca doarme și sforaie in timpul unei intervenții in direct. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, fiind distribuit masiv de internauți. Prețioasa este și reacția prezentatoarelor TV din platoul Antena 3 CNN.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, 73 de ani, a fost protagonistul unui moment inedit vineri seara, 13 ianuarie, in direct la Antena 3, relateaza Libertatea, citand spotmedia.ro. Sunat de postul TV, intr-o transmisiune in direct, s-ar fi auzit un respirat greu si un sforait. Petre Daea a sustinut ca…

- O inregistrare dintr-o emisiune la Antena 3, in care ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare ca doarme și sforaie in timpul unei intervenții in direct, se viralizeaza pe rețelele sociale. Ministrul Petre Daea a fost sunat și intrebat de realizatoarea Antena 3 despre soarta fermierilor romani, amenințați…

- Un convoi cu peste 40 de blindate turcești 4×4 BMC Kirpi a fost surprins in imagini trecand prin gara Verești, din județul Suceava. Potrivit stiridinbucovina.ro , acelasi tren a fost surprins si in gara Bacau. Cel mai probabil acesta s-a indreptat spre Suceava si apoi in Ucraina. De altfel, in aceasta…

- Petre Daea a afirmat ca tot timpul face balet cu mintea, pentru ca o are la el. Ministrul Agriculturii a mentionat ca nu oboseste, deoarece este ca „panoul fotovoltaic”, se incarca de la soare, iar noaptea are energie de peste zi.

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a declarat ca nu oboseste, deoarece este ca „panoul fotovoltaic”, se incarca de la soare, iar noaptea are energie de peste zi. Intrebat la Antena 3 despre faptul ca a fost acuzat ca face balet in lanul de porumb, Petre Daea a raspuns: „Tot timpul fac balet cu mintea.…