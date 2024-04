România devine poarta economică a Europei! ”De vină” sunt pirații Legatura dintre Asia Centrala și Europa se va face preponderent prin Romania, iar Portul Constanța va deveni o adevarata poarta de intrare in Europa. Investițiile sunt insa pe masura. Așadar, Romania devine poarta economica a Europei și nu pentru ca autoritațile romane ar fi atras cumva traficul de marfuri spre țara noastra. Responsabili pentru aceasta mutare care va pune Romania pe harta economica a continentului sunt, de fapt, pirații houthi , care ataca vasele de marfuri, iar Uniunea Europeana este nevoita sa caute alte rute de transport. Ce spune comisarul european pentru Transporturi O spune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat faptul ca atacurile rebelilor Houthi forțeaza Uniunea Europeana sa-și diversifice rutele de transport. Astfel, legatura dintre Asia Centrala și Europa se va face preponderent prin Romania, iar Portul Constanța va deveni o adevarata poarta…

