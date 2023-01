Imagini surprinzătoare! Cum arată obloanele montate la geamurile unei școli din România! – VIDEO Din fericire, se mai aude ca in școlile din Romania se fac și lucrari de modernizare, acolo unde e cazul sa se deruleze astfel de proceduri menite sa le ofere condiții cat mai bune elevilor și cadrelor didactice care vin la clasa sa invețe și, respectiv, sa le predea copiilor inscriși la cursuri. O școala […] The post Imagini surprinzatoare! Cum arata obloanele montate la geamurile unei școli din Romania! - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua veste șocheaza Romania! Culița Sterp ar fi omorat un om in accident, dupa ce ar fi adormit la volan. Tragedia a avut loc in luna iulie, in anul 2017. Ce imagini posta celebrul manelist atunci. Artistul s-a fotografiat chiar și la volan.

- Cea mai mare perdea luminoasa din Romania a fost aprinsa vineri seara in Drumul Taberei, la Targul „West Side Christmas Market” . Decoruri feerice, desprinse parca din basm, au impodobit tot parcul.

- Imagini de la intrevederea din centrul Capitalei dintre Simona Halep și antrenorul care i-a fost alaturi timp de 6 ani au fost postate pe Twitter de o susținatoare a sportivei. Potrivit GSP, Darren Cahill a venit in Romania imediat dupa ce Jannik Sinner, sportivul pe care-l pregatește in prezent, a…

- Imagini fabuloase cu Peter Andreas Thiel surprinse de SpyNews.ro, in Romania. Cofondatorul sistemului de plați PayPal și cel mai mare investitor in Facebook se afla la noi in țara pentru "petrecerea monstru" la care participa toți bogații planetei, dar și mai multe celebritați de la Hollywood. In urma…

- Elon Musk a organizat o petrecere exclusivista de Halloween, iar destinația a fost Castelul Bran din Romania, fiind unul dintre cele mai interesante obiecte turistice din țara noastra. Așadar, paparazzii Spynews au fost și ei la fața locului, unde au obținut imagini de la petrecere, pe care vi le prezentam…

- Gigi Becali este, fara indoiala, unul dintre cei mai controversați afaceriști din Romania. Soția lui, Luminita, este o prezența discreta și rafinata, femeia preferand sa stea departe de lumina reflectoarelor. Unde a fost surprinsa, recent, de catre fotoreporterii impact.ro, sotia latifundiarului din…

- Un pasionat de calatorii si de drumetii montane a reusit sa surprinda in aceasta perioada imagini de poveste la Cheile Bicazului. Padurea este plina de culori odata cu venirea toamnei, peisajele ce pot fi fotografiate sau pur si simplu contemplate sunt de vis. Mai jos redam o galerie foto asa cum a…

- Dupa mai bine de jumatate de an de filmari in Romania și in America Latina pentru show-uri de televiziune, Andreea Balan a petrecut,la inceputul lunii octombrie, o mult-așteptata vacanța in Dubai alaturi de cele doua fiice și de mama ei. „Am avut mai bine de jumatate de an plin de filmari și in special,…