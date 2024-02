Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia și Edy Barbu formeaza un cuplu de 8 ani, iar la inceputul acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Ea le-a aratat fanilor cum arata inelul de logodna, iar alaturi a transmis un mesaj. Cei doi s-au cunoscut la sala de fitness, insa la inceput au fost doar prieteni buni.Alina Eremia…

- Brigitte Pastrama s-a mutat de o buna perioada din Romania. Locuiește in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a cumparat și o casa pe care a renovat-o. Nu pentru ea a facut aceasta schimbare, ci pentru Sara, fiica ei in varsta de 16 ani. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama…

- Razvan Sava chiar știe cum sa ii faca pe plac soției sale. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei și femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Avem imaginile care dovedesc faptul ca baieții rai pot fi și gentlemani! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini savuroase cu Serghei Mizil intr-un centru comercial din Capitala.

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, a fost intotdeauna preocupata de felul in care arata, astfel ca a incercat cateva diete și și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a avea o silueta de vis. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca șase kilograme intr-un timp record.Alina Pușcaș și-a dorit…

- Avem dovada clara a faptului ca Giovanni Francesco este foarte indragostit de iubita lui. Avem imagini rare și emoționante cu fostul iubit al Ioanei Basescu și partenera lui de viața, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor. Iata cum au…