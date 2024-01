Imagini spectaculoase cu Marcel Ciolacu la Muntele Athos!

Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand doresc sa va multumesc pentru primire si imi mentin parerea ca niciun pacatos nu merita o asemenea primire. Cum spuneati, parinte staret, orice venire sau revenire e o binecuvantare si o implinire sufleteasca. Sunt intr-o vizita neoficiala, impreuna cu cei mai apropiati prieteni ai mei,…

- Premierul Marcel Ciolacu a revenit la Muntele Athos, la Manastirea Vatopedi, sambata, 6 ianuarie, și a mulțumit pentru primirea facuta, afirmand ca „niciun pamantean nu merita o asemenea primire”, a relatat Orthodoxia News Agency.Starețul Sfintei Manastiri Vatopaidi, Arhimandritul Efrem și frația Vatopaidi…

- Daca ne amintim de ceea ce scria Petrișor Peiu , mica „hoție spirituala” a lui Ciolacu de Craciun, și pastram și registrul am putea relata despre ultimele evenimente care il au in centrul atenției pe Marcel Ciolacu intr-un singur fel. Marea hoție spirituala a lui Ciolacu de Boboteaza. Ne amintim, s-a…

- Premierul Ion Marcel Ciolacu a preferat sa petreaca zilele de Bototeaza și Sfantul Ion la Muntele Athos, in Grecia. Ciolacu a plecat insoțit de Marian Neacșu, dar și alți lideri ai PSD.Starețul Sfintei Manastiri Vatopaidi, Arhimandritul Efrem și frația Vatopaidi l-au primit sambata, 6 ianuarie, pe…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- Deficitul bugetar al Romaniei ar putea creste, in acest an, pana la 5,7%, ca urmare a implementarii legii privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. El sustine ca noua tinta…