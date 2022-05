Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Nicole Cherry traiește cele mai frumoase clipe din viața ei astazi și bineințeles ca parinții ii sunt alaturi. Paparazzi au surprins imagini rare cu mama vedetei, chiar atunci cand și-a facut apariția la restaurantul unde se sarbatorește cununia civila și botezul.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste clipe, Nicole Cherry și-a botezat fiica, iar in scurt timp urmeaza sa spuna marele "DA" alaturi de Florin Popa. Cei doi parinți au dorit sa marcheze astazi doua evenimente extrem de speciale din viața lor, astfel ca artista a ales o ținuta senzaționala…

- Astazi e o zi mare pentru Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa. Cei doi și-au botezat fetița, pe micuța Anastasia, dar vor face și cununia civila. Va prezentam imagini exclusive din biserica, acolo unde fetița de cinci luni a cantareței a fost botezata.

- Astazi, 19 mai, este o zi mare pentru Nicole Cherry. Artista se casatorește civil cu Florin Popa și tot astazi o vor boteza și pe fetița lor, Anastasia. Nicole Cherry va spune astazi DA in fața ofițerului starii civile, apoi o va creștina pe micuța Anastasia. Tanara artista a inceput inca de dimineața…

- Una dintre cele mai mari soliste ale Romaniei, Dida Dragan a fost intotdeauna discreta cu privire la viața sa personala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele artistei și au surprins cele mai recente imagini cu solista in varsta de 75 de ani. Iata…

- Nunta mare in showbiz in curand. Nicole Cherry urmeaza sa se casatoreasca, iar cantareața a oferit detalii despre evenimentul care va avea loc in luna mai. Artista va spune DA chiar in ziua in care iși va boteza și fetița, pe micuța Anastasia.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani și iubitul ei, Florin, au devenit parinți in urma cu doar cateva luni și in curand, aceștia iși vor boteza fetița, pe Anastasia. „Am reușit sa organizam cat de cat botezul, am parte și de ajutor, recunosc. Nu aș fi putut sa ma descurc singura, pentru ca avem destul…

- Nicole Cherry se imparte intre viața de familie și cea profesionala. Cantareața a devenit mama in urma cu patru luni, iar acum se pregatește de botezul fetiței sale. Evenimentul nu va avea loc acum, ci in cateva saptamani. La doar 23 de ani, cantareața se declara o femeie implinita pe toate planurile.…