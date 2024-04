Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu Jr. a avut parte de o perioada dificila dupa meciul dintre FC U Craiova și Dinamo. Implicat intens in activitatea echipei, el a cedat sub presiunea stresului, recurgand la antidepresive pentru a face fața situației. Din nefericire, doza administrata a fost excesiva, provocand o intoxicație…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda imagini senzaționale cu vedetele din Romania. Adrian Minune cunoaște foarte bine sintagma “mama la copii și pofta inimii” și pare ca versul a fost scris pentru el. In ce ipostaze de senzație a fost surprins manelistul!

- Cand toata lumea aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sa faca pasul cel mare in relație, iata ca de cateva zile povestea lor de iubire s-a terminat. Cei doi s-au desparțit și au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce face celebra dansatoare, la puțin timp dupa ce…

- Imagini exclusive cu Mirela Oprișor și soțul sau! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta actrița de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, aceasta de catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda vedetele in cele mai inedite ipostaze. Dan Bittman și Denise Rifai au fost personajele principale in materialul de mai jos. Despre cei doi s-au vehiculat multe zvonuri și se pare ca pot avea incredere unul in celalalt.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușind sa imortalizeze cele mai interesante ipostaze cu celebritațile din Romania. Aceștia sunt mereu cu „ochii-n patru” și au imaginile cele mai inedite. Horia Tecau a fost protagonistul acestui material și a fost surprins in timp ce arata…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt intotdeauna cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment interesant. Razvan Vasilescu a fost protagonistul materialului urmator și a demonstrat tuturor ca este in pas cu moda. Ce imagini de senzație au fost imortalizate…

- Vizita fulger in Romania! Iubitul Anamariei Prodan nu a putut sta departe de ea. Ronald Gavril a venit de urgența in țara noastra. Avem imagini exclusive, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație.…