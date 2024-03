Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și-a sarbatorit fiica cea mica. Clara a implinit 5 ani, iar familia și prietenii i-au fost alaturi in aceasta zi speciala. Ziua de 4 martie are o dubla semnificație pentru artista, care in urma cu 5 ani a avut o cumpana in viața.

- Andreea Balan a organizat o petrecere de basm pentru fiica ei. Clara a implinit 5 ani și a fost sarbatorita de toți prietenii și oamenii dragi, iar Andreea Balan a stralucit alaturi de fetițele ei. Iata cum a aratat decorul și de ce spunem ca este petrecerea la care orice copil viseaza!

- Andreea Balan și Victor Cornea au pregatit o surpriza de zile mari pentru fiica cea mica a artistei. Cu ocazia aniversarii acesteia, s-au gandit sa ii faca un cadou pe care nu il va uita niciodata. La ce s-au gandit și cat de incantata a fost micuța. Victor Cornea, relație speciala cu fiicele Andreei…

- Daca pe plan profesional totul ii merge ca pe roate, Bibi ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și despre viața personala, mai precis viața amoroasa. Cantareața ne-a spus ca nu are iubit, insa ne-a enumerat calitațile pe care le cauta la viitorul partener. Cum trebuie sa fie tanarul care…

- Karmen Simionescu a avut parte de numeroase momente fericite in viața sa, dar unul dintre ele a fost cel mai important și are legatura cu rolul de mama. Cantareața a povestit cateva detalii pe rețelele de socializare pentru fanii sai.

- Xonia traiește de ani buni un adevarat coșmar. Cunoscuta cantareața este nevoia sa ia zilnic pastile cu numeroase efecte adverse și sa țina o dieta echilibrata, toata acestea doar pentru a avea parte de o viața normala. Iata cu ce problema de sanatate se confrunta indragita artista!

- Andreea Balan și Victor Cornea au o relație frumoasa și se bucura de fiecare moment impreuna. Tenismenul este apropiat de fiicele artistei, Ella și Clara, iar faptul ca este tatic a avut o influența majora. Cantareața a decis ca este omul potrivit cu care vrea sa intemeieze o familie, fiind plin de…

- Victor Cornea (30 de ani, locul #66 ATP in proba de dublu) a participat aseara, 12 decembrie, la Gala tenisului romanesc 2023. Spotivul nu a mers singur la eveniment, ci alaturi de iubita lui, cantareața Andreea Balan, care a atras atenția cu ipostaza in care s-a pozat. De cateva luni de zile, Victor…