Pana la urma vine iarna in Constanta ? (FOTO+VIDEO)

Incepand cu data de maine, 18 noiembrie, s a emis pentru zona Dobrogei o avertizare de intensificare a vantului. Insa deja de astazi se simte in aer schimbarea vremii, in Constanta. La malul marii, zona Cazino, se simte in aer mirosul de iarna. Norii s au adunat pe cer, peisajul devine tot mai iernatic,… [citeste mai departe]