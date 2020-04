Imaginea realității de la Suceava: dricurile stau la coadă la morga spitalului La morga spitalului din Suceava, devenit un focar de COVID-19, sunt in permanenta masini mortuare care preiau cadavre, a informat site-ul obiectivdesuceava.ro.Potrivit sursei citate, ieri au murit cel putin 18 persoane, decese care nu au fost inca raportate de oficialitați. Tot in cursul zilei de ieri, 32 de suceveni au fost internați pe secția de Boli Infecțioase. Secția de Boli Infecțioase Suceava nu are niciun medic apt de munca, dupa ce toți au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus.Astfel, pacienții sunt ingrijiți de medici de alte specialitați, cu indicații primite prin telefon de la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Pediatrie de la Spitalul Municipal Barlad a fost inchisa. Acolo vor fi tratati cei infectati cu COVID-19. Parintii care au probleme cu copiii sunt sfatuiti sa se adreseze medicului de familie, iar pentru urgente Spitalului din Vaslui. Spitalul ‘Elena Beldiman’ din Barlad va fi una dintre unitatile…

- Procurorii mehedințeni anunța intocmirea unui dosar penal privind zadarnicire a combaterii bolilor. Cercetarile vizeaza modul in care a fost plimbat intre spitale un barbat care a fost diagnosticat cu COVID-19. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin. In…

- Spitalul de Boli Infectioase din Constanta este unul dintre centrele regionala din tara unde sunt tratati pacientii infectati cu Covid 19. Municipalitatea a actionat si a reconfigurat curtea Spitalului de Boli Infectioase Constanta. In schimb unitatea medicala a nevoie de fonduri. Pe aceasta cale, edilul…

- Vești de ultima ora de la autoritați. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru barbatul care a tușit intenționat inspre medicii de la Matei Balș. Politistii de la Sectia 12 din Capitala s-au autosesizat si au inceput urmarirea penala impotriva sa dupa ce managerul Spitalului "Victor Babes" a reclamat…

- Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina la Vințișoara, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din…

- Trei sectii medicale ale Spitalului de Copii “Sfanta Maria” din Iasi au fost inchise, cu pacienti si cadre medicale in interior, in jur de 24 de ore, din cauza suspiciunii ca o doctorita a unitatii sanitare ar putea fi infectata cu noul coronavirus.

- Trei donatii importante au fost anuntate in aceste zile in favoarea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, unitatea sanitara unde sunt analizate probele prelevate de la suspectii de Covid-19.

- Barbatul care a ajuns miercuri seara la secția de urgența a Spitalului din Pitești cu simptome de coronavirus și a murit la scurt timp dupa ce a fost preluat de medici nu era infectat cu Covid-19. Testul pacientului a ieșit negativ.