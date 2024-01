Stiri pe aceeasi tema

- ANM atenționeaza ca, in județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași va ninge moderat cantitativ și se va depune strat de zapada, local de peste 10-15 cm. In cursul nopții de duminica spre luni (7/8 ianuarie) și in prima parte a zilei de luni (8 ianuarie) in jumatatea sudica a Moldovei, in cea…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea va fi inchisa și se va raci accentuat și in Capitala.Potrivit meteorologilor, trecator va ninge slab, iar vantul va sufla in general moderat.Temperatura maxima va fi in jur de 2 grade,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben pentru Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila in intervalul 7 ianuarie, ora 18 – 9 ianuarie, ora 10. Citește și: Atenție, soferi! Punctul de amenda a crescut de la 1 ianuarie 2024 ”In intervalul menționat, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben pentru Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila in intervalul 7 ianuarie, ora 18 – 9 ianuarie, ora 10. ”In intervalul menționat, in județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași va ninge moderat cantitativ și se va…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la -20…-18 grade…

- ANM a emis o atentionare meteorologica Cod Galben de intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol, valabila in intervalul: 7 ianuarie, ora 18.00 ndash; 9 ianuarie, ora 10.00. CNAIR atrage atentia si face recomandari soferilorRegiunile afectate sunt Moldova, Dobrogea si jumatatea…

- Pentru intervalul 7 ianuarie, ora 12 – 9 ianuarie, ora 10 , meteorologii anunta ca aria precipitatiilor va fi in extindere in toate regiunile.”Duminica vor fi mai ales ploi, apoi treptat vor predomina ninsorile, iar in Oltenia si Muntenia local se vor acumula 15…30 l/mp. Pe alocuri se va depune polei.…

- Potrivit ANM, codul galben se va manifesta in judetele Suceava si Neamt, in zona de munte de peste 1800 m.Se vor inregistra intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 90...100 km/h.Intervalul de valabilitate este intre orele 14.00 si 20.00.