Fostul presedinte Donald Trump anunta o noua candidatura la Casa Alba si intra in cursa din 2024, cu scopul de a deveni al doilea presedinte american ales vreodata pentru doua mandate neconsecutive, transmite CNN. “Pentru a face America mareata si glorioasa din nou, imi anunt in aceasta seara candidatura pentru functia de presedinte al Statelor Unite”, a declarat Trump. Mult asteptata campanie a lui Trump vine in contextul in care fostul presedinte incearca sa recupereze lumina reflectoarelor, dupa performanta sub asteptari a Partidului Republican in alegerile de la mijlocul mandatului. Republicanii…