Donald Trump anunță poziția sa privind avortul: „folosiți bunul-simț!” Trump a abordat problema in ultimele luni, dar a jucat relativ discret. In octombrie anul trecut, fostul președinte a refuzat sa confirme daca susține sau nu interzicerea federala a avortului, in timp ce critica guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pentru interdicția statului fața de avort dupa doar șase saptamani de sarcina. La acea vreme, Trump a pretins ca raspunsul sau la rezolvarea dilemei privind avortul din America ar fi sa „stau jos cu ambele parți” și sa „negociez ceva”. Nu a specificat o cronologie, dar a spus ca interdicția de numai șase saptamani a lui DeSantis era „o chestie teribila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican la presedintia SUA Donald Trump a declarat ca are in vedere interzicerea avortului pe plan national din saptamana a 15-a de sarcina, dar sustine si exceptii in cazuri de viol, incest si salvarea vietii mamei, deoarece „trebuie castigate alegerile”. Dreptul la avort promite sa fie…

- Republicanii și democrații iși ascut sabiile, inaintea asaltului final asupra Casei Albe, in care, cel mai probabil, imprevizibilul Donald Trump il va infrunta pe Joe Biden, intr-o reeditare a incleștarii electorale din anul 2020, atunci cand actualul pre

- Pentagonul a declarat ca Ucraina are nevoie urgenta de acest ajutor și ca risca sa ramana fara muniție, scrie Washington Post.Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a respins preventiv pachetul legislativ care include ajutorul militar pentru Ucraina și Israel, spunand ca acesta…

- „Nu cred ca va mai fi disponibil vreun ajutor in curand, avand in vedere haosul din cadrul Partidului Republican”, a declarat Jim Manley, un fost consilier democrat de rang inalt din Senat, citat de Financial Times.Soarta ajutorului american pentru Ucraina atarna de un fir de par, in condițiile in care…

- Este de asteptat ca disputa dintre Trump si Haley sa fie mai stransa decat rezultatul de saptamana trecuta din Iowa. Trump a invins-o pe Haley, care a fost ambasadorul sau la Natiunile Unite, si pe celalalt rival ramas, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, cu 30 de puncte procentuale in cadrul caucusurilor…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Fosta ambasadoare a SUA la ONU mizeaza pe votul republicanilor moderați și liberali, precum și pe cel al alegatorilor care nu s-au inregistrat ca republicani. Dar sprijinul deținut de Trump in randul conservatorilor pare suficient pentru o victorie, atat in New Hampshire, cat și la nivel național, arata…

- Donald Trump spera sa pecetluiasca de marti cursa pentru nominalizare in alegerile primare republicane din New Hampshire, unde rivala sa Nikki Haley reprezinta ultimul obstacol dupa retragerea guvernatorului Floridei, Ron DeSantis.