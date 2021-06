Ilfov: O mașină a fost lovită de tren: Șoferul a decedat Un accident mortal pe calea ferata a avut loc astazi intre localitațile Dimieni și Tunari, in județul Ilfov. Un tren care circula pe ruta Galați – București a acroșat un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma impactului, șoferul a decedat. „In aceasta dimineața, in jurul orei 08:24, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca in Balotești, un autoturism a fost lovit de un tren. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Otopeni și ai Serviciului Rutier Ilfov pentru efectuarea de activitați specifice. Din primele verificari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

