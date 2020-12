Stiri pe aceeasi tema

- „Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau!" este o campanie naționala prin care se urmarește ca adulții sa conștientizeze importanța supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe, campanie lansata recent de IGSU, E.ON și Delgaz Grid. Peste 100 ...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua Campania de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Angajații IGSU merg in gospodariile oamenilor pentru a le oferi recomandari in vederea evitarii cazurilor de intoxicații cu gaze emanate in urma procesului de ardere…

- Eveniment Marți, 13 – Ziua Informarii Preventive/ Pompierii ne invața cum sa prevenim ghinionul 13/10/2020 13:30 Marți, 13 marcheaza, anul acesta, doua evenimente importante in domeniul prevenției, și anume Ziua Informarii Preventive, dar și de Ziua Internaționala a Reducerii Riscurilor la…

- In tradiția populara, multe persoane considera zilele de marți, numarul 13 sau pisicile negre aducatoare de ghinion. Pornind de la aceste considerente, incepand cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a demarat campania Ziua Informarii Preventive – MARȚI 13. Scopul campaniei este…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca autoritațile fac pregatiri pentru administrarea și distribuirea viitorului vaccin anti-Covid. Va fi o provocare, a spus Arafat, sambata seara, in cadrul unei emisiuni la Antena 3.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI continua masurile de prevenire contra COVID-19 in raioanele din țara. Pe parcursul ultimei saptamini, angajații IGSU au patrulat 18 localitați din raioanele Soroca, Calarași, Caușeni și Florești. Salvatorii au difuzat mesajele sonore de prevenire…