Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și jandarmii din toata țara au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.553 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.888.495 de lei.In…

- Restricțiile impuse de autoritați, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, nu sunt respectate de toți romanii. Intr-o singura zi, oamenii legii au acordat amenzi in valoare de aproape 20 de milioane de lei, conform stiridecluj.ro.Polițiștii și jandarmii au depistat, in doar 24 de ore,…

- Politistii au aplicat luni peste 6.500 de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie si au intocmit 11 dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor. ''In ultimele 24 de ore, 893 de autovehicule (cu 3.002 persoane) au fost preluate, din zonele de frontiera.…

- „In ultimele 24 de ore, 893 de autovehicule (cu 3.002 persoane) au fost preluate, din zonele de frontiera. Au fost verificate 56.971 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina. Actiunile au avut ca rezultate intocmirea a 11 dosare penale la art. 352 Cod penal, privind zadarnicirea combaterii…

- Politistii din Bucuresti au verificat respectarea restrictiilor de circulatie in sectoarele 2 si 5, unde au aplicat 85 de amenzi in valoare de 240.500 de lei.Politistii din Bucuresti au oprit peste 280 de conducatori auto si legitimate sau verificate la domiciliu peste 300 de persoane. "Pentru nerespectarea…

- Politistii au aplicat peste 11.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de circa 4,3 milioane de lei, in cadrul a 239 de actiuni organizate, duminica, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane. "Politistii au intervenit la peste…

- Politistii au aplicat peste 11.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de circa 4,3 milioane de lei, in cadrul a 239 de actiuni organizate, duminica, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. "Politistii au intervenit…

- Politistii de la transporturi au actionat, timp de o luna, in peste 5.500 de trenuri de calatori, pentru a se asigura ca oamenii ajung cu bine la destinatie. La activitatile coordonate de Directia de Politie Transporturi, in perioada 15 decembrie 2019 ndash; 15 ianuarie 2020, au participat toate structurile…