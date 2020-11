Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului Igor Dodon a anunțat ca a semnat un decret de retragere a cetaațeniei oferite fostului deputat roman, Cristian Rizea, care a fugit din Romania, dupa ce a fost condamnat la peste 4 ani de inchisoare.

- Politicianul fugar Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, traieste nestingherit la Chisinau, unde duce o viata de lux, sustine gandul.ro. Rizea si membrii familiei sale au primit documente cu alte nume, fiind sprijiniti de un apropiat al presedinteleui Igor…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, s-ar ascunde in Republica Moldova, unde a primit și cetațeania țarii, scrie Gandul.ro. Publicația susține ca printre cei care l-ar proteja pe Rizea ar fi Igor Dodon.In decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea…

- Condamnat in Romania pentru trafic de influența, spalare de bani și influențarea martorilor, fostul deputat PSD Cristian Rizea duce o viața de lux sub un nume fals in Republica Moldova, acolo unde s-a ascuns impreuna cu familia, fiind protejat de Serviciile Secrete din Rusia.