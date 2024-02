Cunoscutul rapper Cumincu, condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri Unul dintre cei mai cunoscuți rapperi underground, a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Este vorba, mai exact, de Cumicu care a fost prins in timp ce lua pachetul cu droguri. Raul Alin Giurgiu, pe numele sau real a fost prins in flgrant de catre polițiștii de la BCCO in timp ce ridica doua colete cu cannabis. In urma incidentului, rapperul a fost adus in fața instanței. Tribunalul din Alba s-a pronunțat in cazul acestuia, fiind condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare. In motivarea instanței se arata ca rapperul a calatorit in Spania la inceputul lunii septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania, condamnat de Tribunalul Alba pentru trafic de droguri. Pedeapsa cu executare Unul dintre cei mai cunoscuți rapperi underground din Romania, Cumicu, a fost condamnat de Tribunalul Alba pentru trafic de droguri. Pe numele sau real, Raul Alin Giurgiu,…

- Infractor roman, condamnat in Marea Britanie la inchisoare pentru viol și jaf: Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de transfer pentru executarea pedepsei in Romania Infractor roman, condamnat in Marea Britanie la inchisoare pentru viol și jaf: Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de transfer…

- Un infractor roman in varsta de 31 de ani va fi transferat din Marea Britanie in Romania pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnat pentru viol și jaf. Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de transfer formulata de autoritațile britanice.

- Infractor periculos adus in țara, dupa o decizie la Curtea de Apel Alba Iulia. A fost condamnat in Anglia la 16 ani de inchisoare Marea Britanie a trimis in Romania un infractor pentru a petrece urmatorii 12 ani in arest. Este vorba despre un roman care a violat o femeie și a comis un furt in Leicester.…

- Tribunalul Dambovita a respins definitiv cererea de eliberare conditionata din inchisoare depusa de sirianul Omar Hayssam, condamnat la aproape 24 de ani de inchisoare in urma contopirii pedepselor in trei dosare, inclusiv cel al rapirii a trei jurnalisti in Irak, relateaza Agerpres.Decizia tribunalului…

- Baia Mare pare ca a devenit noul centru al corupției din Romania. Primarul fugar Catalin Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, șefii din Poliție au fost demiși fiind suspecți ca au inchis ochii la fuga primarului, dar nici oamenii din subordine nu se abțin de la primirea…

- Joi, 16 noiembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, au depistat și reținut un tanar de 27 de ani, din localitatea Petrești, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 16 noiembrie 2023, de Tribunalul București.…