Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele sau real, Raul Alin Giurgiu, va executa ani grei de inchisoare dupa ce polițiștii l-au prins in flagrant in timp ce ridica mai bine de 4 kilograme de cannabis provenite din Spania. Barbatul a marturisit ca a dat pe droguri in jur de 9.000 de euro și ca o parte dintre ele iși dorea sa le vanda…

- Vineri, 26 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui tanar de 23 de ani. Acesta a fost condamnat la 4 ani și 2 luni inchisoare, sub aspectul…

- Fostul primar din Slatina Minel Prina, urmarit international dupa ce a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare, a fost adus in tara de o escorta a Politiei Romane.”Astazi, 14 decembrie, un barbat de 50 de ani, urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta…

- Fostul primar din Slatina Minel Prina, urmarit international dupa ce a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare, in acelasi dosar in care a fost condamnat si Darius Valcov, a fost adus in tara de o escorta a Politiei Romane. ”Astazi, 14 decembrie 2023, un barbat de 50 de ani, urmarit international…

- La data de 8 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un minor, de 17 ani, fata de care Tribunalul Constanta a dispus masura educativa privativa a internarii intr un centru educativ pe o perioada de 1 an si 9 luni, pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Carauș din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Facea naveta de la Cluj la București cu pastile de MDMA Un tanar din Sebeș care a fost prins in timp ce transporta droguri de la Cluj la București, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Fapta pentru care acesta a fost judecat și condamnat…

- Joi, 16 noiembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, au depistat și reținut un tanar de 27 de ani, din localitatea Petrești, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 16 noiembrie 2023, de Tribunalul București.…

- Mandate de executare a pedepsei inchisorii puse in aplicare de polițiști La data de 15 noiembrie a.c., Tribunalul Prahova a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii privind pe un tanar de 27 de ani, domiciliat in orașul Boldești-Scaeni, prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii…