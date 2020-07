Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Igor Dodon, admite ca Statele Unite ar putea sa nu dea curs solicitarii Procuraturii Generale a Republicii Moldova de a-l extrada pe fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc. Și asta deoarece nu exista un tratat oficial intre cele doua state, privind procedura de extradare. Declarațiile au…

- Majoritatea parlamentara formata din PSRM și PDM ar putea sa ajunga la 58 de deputați. Un astfel de scenariu l-a prezentat președintele țarii, Igor Dodon, la postul de televiziune NTV Moldova. Șeful statului a spus ca nu exclude ca unii deputați din grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian…

- Șeful statului, Igor Dodon, a vizitat astăzi Portul Internațional Liber Giurgiulești - un nod de transport unic în Moldova, situat la intersecția granițelor Republicii Moldova, României și Ucrainei, amplasat pe Dunărea de Jos și avind statut de port fluvio-maritim datorită prevederilor Convenției…

- Igor Dodon a facut un tur online prin Reședința de la Condrița, in cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”. Șeful statului a aratat livada cu cireșe, sera, in care prima doamna, Galina Dodon, crește castraveți, și a trecut pe la cotețul cu pasari. „Iata sint curcani, am ințeles ca sint iubitori de…

- CHIȘINAU, 15 mai - Sputnik. Președintele Republicii Moldova respinge intenția unor deputați de a modifica codul electoral și a interzice tiparirea buletinelor de vot in limba rusa. Despre aceasta a anunțat șeful statului in cadrul ediției de astazi a emisiunii „Președintele Raspunde”. „Sunt…

- Președintele țarii, Igor Dodon, așa cum a promis in cadrul discuțiilor online cu cetațenii, a vizitat, azi, „Institutul Mamei și Copilului” din Chișinău. Șeful statului a mers in două secții de naștere, la Centrul de reabilitare, dar și in secția de reanimare. “Am constatat că, deși instituția…

- CHIȘINAU, 22 apr. – Sputnik. Șeful statului, Igor Dodon, a declarat dupa ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 ca in urmatoarea perioada urmeaza sa aiba mai multe intalniri cu reprezentanții mediului de afaceri. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi masuri pentru susținerea…