Ienuparul, cunoscut in popor și sub denumirea de chiparos sau bradișor, este coniferul cu fructe și semințe care dau gust preparatelor culinare și care sunt benefice sanatații organismului atunci cand sunt consumate in mod corespunzator. Descopera care sunt beneficiile consumului de ienupar!Descopera cum se consuma ienuparul, care sunt proprietațile lui, dar și ce beneficii aduce organismului daca este consumat corect. Cum este indicat sa consumi semințe de ienupar.Ce este ienuparul și cate tipuri de ienupar existaIenuparul este coniferul care face parte din familia cupresaceelor, cu denumirea…