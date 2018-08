Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au demarat cercetari dupa ce membrii a doua familii din Iasi s-au luat la bataie din cauza unei datorii neonorate la timp, o femeie fiind ranita. Potrivit politistilor, scandalul a avut loc miercuri seara in zona Cicoarei din municipiul Iasi, intre membrii a doua familii, cearta pornind de…

- O femeie a fost forțata, luni, de mai multe persoane, sa urce intr-o duba, in centrul Aradului, polițiștii instituind filtre la intrarea și ieșirea din oraș, deoarece banuiesc ca e vorba de o rapire, transmite Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, mai…

- O suceveanca in varsta de 64 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita la mana de un ciob de sticla. Politistii chemati la fata locului au aflat si modul in care a fost ranita femeia.Doi angajati ai unei firme de profil au fost chemati de chiriasul unui apartament situat pe strada Stefan cel ...

- Un copil in varsta de zece ani a fost descoperit tinut in lanturi de catre parintii sai, intr-un cartier de la marginea municipiului Iasi, baiatul fiind gasit in timpul unei operatiuni de rutina a politistilor locali. Potrivit reprezentantilor Politiei Iasi, copilul a fost gasit legat de un stalp, in…

- O femeie de 31 de ani a fost ranita dupa ce politistii din Arges au tras mai multe focuri de arma, in noaptea de marti spre miercuri, pentru oprirea autoturismului in care aceasta se afla ca pasager si care era condus de un sofer baut.

- O femeie, în vârsta de 38 de ani, din Dezmir, a fost ranita grav, joi, dupa ce butelia conectata la aragazul din locuința sa a explodat.Femeia se afla in bucatarie si gatea, dar nu a stiut ca exista scurgeri de gaze pe la furtunul buteliei. In momentul in care a vrut sa aprinda…

- Angajati ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta si politisti au intervenit aseara dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s-a rasturnat in apropiere de localitatea Horlesti, pe DJ 248B. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat pentru AGERPRES ca a fost…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi sustin ca arma cu care a fost impuscat copilul de 12 ani a fost cumparata de prietenul sau in urma trei zile, de la un necunoscut. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca a fost deschisa o ancheta dupa ce…