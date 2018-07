Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat de Galati Mihail Boldea a fost condamnat de judecatorii de la Curtea de Apel Iasi, luni, 30 iulie 2018, la sapte ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care procurorii DIICOT l-au acuzat ca, impreuna cu alte 18 persoane, au organizat un grup infractional specializat in inselaciuni,…

- Magistrații de la Curtea de Apel Bucrești l-au condamnat definitiv pe fostul senator Catalin Voicu la sapte ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. Initial, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Voicu, in februarie 2017, la cinci ani…

- Dupa sase ani de la momentul sesizarii, judecatorii ieseni au finalizat procesul in care inculpat este si fostul deputat PDL Mihail Boldea. Curtea de Apel Iasi a ramas in pronuntare in acest dosar, unul dintre cele mai vechi de pe rolul instantelor iesene. Decizia a fost anuntata pentru data de 5 iulie.…

- Trimis in judecata de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un psiholog din Constanta a fost condamnat vineri la patru ani de inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta si inselaciune. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta putand fi atacata…