Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a marcat unul dintre cele doua ale echipei nationale de fotbal a Romaniei din amicalul pierdut cu 2 3 contra Columbiei, la Madrid.Columbia a condus cu 3 0 in minutul 79, insa tricolorii au redus din diferenta pe final, semnalul fiind dat, cu reusita sa din minutul 84, de Ianis Hagi, fotbalistul…

- Ianis Hagi, 25 de ani, a facut un meci consistent cu Columbia, scor 2-3, fiind introdus pe teren in ultima jumatate de ora și reușind un gol. La final, fotbalistul a aratat ca este foarte sigur pe el. Ianis Hagi, 25 de ani, a intrat pe parcurs in meciul cu Columbia (2-3), a fost folosit Olimpiu Moruțan…

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, marti seara, dupa ce a marcat in meciul cu Columbia, pierdut de Romania, scor 2-3, ca se bucura de fiecare data cand inscrie pentru nationala. Ianis a mai spus ca este pregatit si in forma sa intre la fiecare meci, scrie news.ro. "Dedic golul surorii mele, este ziua…

- Marți seara, 26 martie 2024, Columbia și Romania se intalnesc pe terenul de fotbal intr-o confruntarea in in amintirea Cupei Mondiale SUA din anul 1994. Ianis Hagi și Edi Iordanescu se vor afla impreuna pe terenul de fotbal. Juniorii vor sa faca istorie la fel cum au facut parinții lor, in urma cu 30…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește Columbia in al doilea meci de pregatire pentru Campionatul European din Germania. Partida de pe Civitas Metropolitano (stadionul lui Atletico Madrid) incepe de la ora 21:30 și este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Olimpiu Moruțan va incepe titular diseara cu Columbia, conform informațiilor GSP, in superamicalul de pe „Metropolitano”, de la ora 21:30. Jucatorul lui Ankaragucu este preferat lui Ianis Hagi, care are puține minute in 2024 la Alaves. Iata cum a gandit Edward Iordanescu strategia pentru meci! Romania…

- Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord pe Arena Naționala, pentru prima reprezentativa de fotbal a Romaniei urmeaza duelul cu Columbia, una dintre cele mai in forma naționale ale momentului. Partida va avea loc marți, 26 martie, de la ora 21:30.

- Romania se pregatește de EURO 2024, dupa ce a terminat grupa de calificare pe prima poziție. Chiar daca primul meci de pregatire nu a lasat impresii prea bune, „tricolorii” se pot revanșa impotriva Columbiei, in urmatorul amical.Partida amicala dintre Romania și Irlanda de Nord s-a terminat la egalitate,…