- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara se delimiteaza de comportamentul artistului Guess Who. El a fost prins de polițiștii din București drogat la volan. Instituția a anunțat, vineri, ca a decis sa-i anuleze concertul pe care acesta trebuia sa-l susțina la Timișoara in 7 octombrie.

- Un adolescent de 16 ani a fost prins la volan in București. Baiatul nu avea permis de conducere, iar oamenii legii cred ca era sub influența drogurilor. „La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00:10, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza…

- Un barbat de 41 de ani care a fost prins de politistii rutieri din Bucuresti in timp ce conducea fara permis, iar aparatul DrugTest a indicat prezenta in organism a unei substante psihoactive a fost retinut, dupa ce, dus la sediul INML, a refuzat prelevarea de probe biologice.”La data de 18 Septembrie…