Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dat cu subsemnatul la poliție in toiul nopții dupa ce ieri a intrat cu Rols Royce-ul in șanț pentru a evita un accident. La ieșirea de la audieri Becali i-a cerut celuilalt șofer implicat in accident sa se prezinte la poliție.”Așa ca il indrum, ala care a facut asta, sa ma caute, sa-și…

- Dupa ce mai multe vedete au fost oprite in trafic pentru un control de rutina, a venit și randul frumoasei Bianca Dragușanu. De data aceasta, vedeta nu a fost oprita doar pentru un simplu control, ci și pentru faptul ca a incalcat regulile de circulație. Ce a indicat rezultatul drugtestului.

- Le leaga o prietenie speciala, ce dureaza de ani de zile. In tot acest timp, și-au fost alaturi in cele mai importante evenimente din viața, la bine, dar și la greu. Acum a venit tmomentul unei dezvaluiri senzaționale. Adela Popescu a fost in centrul unui moment neplacut la nunta Danei Rogoz. Vedeta…

- Incident in trafic la Sebeș. O femeie ar fost amenințata și agresta de un șofer, pe o strada cu sens unic. A depus plangere Incident in trafic la Sebeș. O femeie a depus plangere la Poliție dupa ce a fost agresata de un șofer care a intrat pe contrasens pe strada pe care se deplasa ea. Scandalul s-a…

- O plangere prealabila semnata de aproximativ 250 de persoane fizice si juridice care domiciliaza sau muncesc in zona centrala a municipiului Constanta a fost inregistrata in aceasta saptamana la Registratura Primariei Constanta Plingerea a fost intocmita de avocatul Mirela Doicescu urmare a unor discutii…

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.

- In mașina cu primarul se afla și un alt angajat al instituției. S-a depus și o plangere la poliție, dar deocamdata nu s-a luat nicio masura. Mai mult, la doar trei ore dupa accident, autoritațile s-au mobilizat și au amplasat un stalp nou. „Pe 17 august, la ora 17:49 a avut loc un accident. O mașina…

- In mașina cu primarul se afla și un alt angajat al instituției. S-a depus și o plangere la poliție, dar deocamdata nu s-a luat nicio masura. Mai mult, la doar trei ore dupa accident, autoritațile s-au mobilizat și au amplasat un stalp nou. „Pe 17 august, la ora 17:49 a avut loc un accident. O mașina…