Un barbat de 47 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de doua persoane in timpul unui conflict legat de o capita de fan, agresorii fiind retinuti si prezentati, duminica, instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, in urma unui apel la 112, mai multe echipe de politisti si jandarmi s-au deplasat in Boldesti Scaeni, unde au depistat trupul neinsufletit al uni barbat de 47 de ani care prezenta multiple leziuni.



"Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca persoana a fost chemata pentru…