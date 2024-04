Stiri pe aceeasi tema

- Turismul de litoral a inregistrat, in perioada octombrie 2023 - martie 2024, o crestere de 27% a rezervarilor de vacante la mare pentru vara 2024, fata de acelasi interval al anului anterior, arata datele unui tur-operator care activeaza pe acest segment de vacanta. Conform sursei citate, Programul…

- De parca aspirațiile de independența ale Transnistriei nu ar fi suficiente pentru nenorocirile Moldovei. De mai bine de o saptamana, o alta regiune a acestei mici țari asezate intre Ucraina și Romania a adaugat un ghimpe pro-rus in coasta Chișinaului: Gagauzia. Intr-adevar, din februarie 2022 și…

- Angel Tilvar, Ministrul Apararii Nationale, a declarat, duminica seara, la Digi 24, ca Romania ar putea rezista unui atac din partea Rusiei, chiar daca in acest moment nu exista un „pericol imediat” ca Moscova sa atace alte state. Totodata, șeful armatei a transmis ca nu se pune problema reintroducerii…

- Saptamana aceasta in Parlamentul European a fost organizata o expoziție privind tezaurul romanesc pe care Romania l-a dat spre pastrare temporara Rusiei in timpul Primului Razboi Mondial și pe care țara noastra, cu toate eforturile și insistențele nu l-a primit inapoi. Vlad Marius Botoș, europarlamentar…

- Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, a spus la Interviurile Digi24.ro ca liderul AUR, George Simion, „a fost și va ramane un instrument al Rusiei”. El adauga ca partidele populiste, atat din Romania, cat și din alte țari europene, fac jocurile Moscovei.

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a intervenit duminica in polemica legata de premiul de 30.000 de euro pe care orasul Timisoara l-a oferit presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, aratand ca discutiile au aparut dupa ce a reactionat Ministerul rus de Externe, care a fost deranjat de unele critici…