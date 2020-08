Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, incepand din aceasta dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetelor Hunedoara și Timiș, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, au informat Institutiile Prefectului…

- In judetul Constanta, purtarea mastii este obligatorie in spațiile deschise Foto anat.ro Tot mai multe județe impun obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara și în aer liber. La Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca masura se va aplica de mâine…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, joi, ca purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in județ și in anumite spații deschise, unde se poate produce aglomerație, in doua intervale orare.

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a aprobat hotararea privind obligativitatea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a decis, miercuri, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele din judet cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, se…