Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele disponibilizate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor primi platile compensatorii intr-o singura transa pe data de 5 august, in acelasi moment cu plata salariilor, a anuntat administratorul special al CEH, Cristian Rosu. Din cadrul Complexului vor fi concediati colectiv…

- PodcasturiNumerologie: Ce spune despre tine luna in care te-ai nascut In cadrul emisiunilor realizate in studioul Sputnik Moldova, numerologul și psihologul Ala Andon a explicat ca fiecare persoana, facand un calcul simplu, poate afla lucruri uimitoare despre personalitatea lui. Ala Andon…

- Peste 8.000 de angajați ai Complexurilor Energetice Oltenia și Hunedoara urmeaza sa fie disponibilizați, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere de Ministerul Energiei.

- Ploiesti, 14 iun /Agerpres/ - Angajatii operatorului Rosal, care asigura serviciile de salubritate in municipiul Ploiesti, sunt in greva, luni, ei fiind nemultumiti de faptul ca, din nou, nu si-au primit salariile la timp. Directorul Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiesti, Zoia Staicu,…

- Din total, 8.060 de angajați sunt de la cele doua complexuri energetice.Plațile compensatorii sunt estimate la suma de 915,68 milioane de lei.Cele patru societati asigura aproximativ 18.000 de locuri de munca.”Prezentul act normativ propune acordarea venitului lunar de completare si a unor plati compensatorii,…

- Persoanele care au primit pensii mai mici din cauza unor greseli ale functionarilor statului isi vor putea recupera banii indiferent de perioada care a trecut. De duminica intra in vigoare legea care elimina termenul de prescriptie in aceste cazuri.

- Joi, 29 aprilie, in București se va deschide primul centru de tip drive-through pentru cei care vor sa se vaccineze impotriva Covid, informeaza CNCAV. Centrul va funcționa zilnic, in Piața Constituției, in intervalul orar 08.00-20.00 și va dispune de patru fluxuri, iar serul folosit va fi cel produs…

- Pe sexe, diferența dintre cele doua rate ale somajului a fost de 0,6 puncte procentuale (5,3% la barbati fata de 4,7% la femei), iar pe medii de rezidenta. de 1,4 puncte procentuale (5,8% in rural fata de 4,4% in urban).Potrivit comunicatului INS , rata somajului de lunga durata (in somaj de un an si…