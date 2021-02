Stiri pe aceeasi tema

- Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri pentru ca nu mai are stocuri carbune, astfel ca aproximativ 4.500 de apartamente din Deva si institutii publice din oras nu mai au caldura. Peste 100 de mineri din Valea Jiului s-au…

- Protestul de la Lupeni continua Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Aproape 120 de mineri de la exploatarea miniera Lupeni, din Valea Jiului, continua protestul spontan început ieri și refuza sa iasa din subteran. Ei sunt nemultumiti de întârzierea de aproape…

