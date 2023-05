Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 mai 2023, polițiștii Postului de Poliție Giroc au reținut un barbat in varsta de 37 de ani, banuit de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 18 mai, polițiștii Postului de Poliție…

- Polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 69 – Calea Aradului, in afara parții carosabile a fost gasit un barbat in stare de inconștiența. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului impreuna cu un echipaj medical, fiind constatat decesul…

- CARANSEBEȘ – Dupa ce a forțat ușa de acces in cladirea folosita pe post de magazie, aflata in Cimitirul Greco-Catolic din Caransebeș, a furat din interior doua biciclete, o scara de aluminiu, trei role de cablu electric și unelte electrice! In seara de 19 aprilie, polițiștii din Caransebeș au dispus…

- La data de 17.03.2023, polițiștii Postului de Poliție Giroc din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut un barbat in varsta de 49 de ani banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, la data de 04.12.2022,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurala Daneasa, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, au reținut, luni, un barbat cercetat pentru amenințare și distrugere. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, luni dimineata, prin…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru furt din autovehicule. La data de 9 martie 2023, in urma investigațiilor efectuate polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat un tanar de 25 de ani,recidivist, banuit de comiterea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 20 februarie…

- La data de 23 februarie, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 8 februarie, polițiștii…

- Polițiștii locali aflați in patrulare astazi, in zona centrala a Timișoarei, au observat in jurul orei 12:30, o persoana care ducea in mana un umeraș cu o geaca și o bluza, iar la observarea patrulei a incercat sa grabeasca pasul. „Polițiștii locali au banuit ca este ceva suspect, motiv pentru care…