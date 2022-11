Hoț prins cu toată prada după spargeri în serie. Ce a reușit să adune în câteva ore Agenții de la Poliția Stațiunii Baile Herculane, impreuna cu jandarmi de la Postul de Jandarmi Montan Baile Herculane au depistat, ieri dimineața, un barbat, care se deplasa pe strada Castanilor, cu o bicicleta, avand asupra lui mai multe sticle cu bauturi alcoolice. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca barbatul, domiciliat in comuna Topleț, ar fi […] Articolul Hoț prins cu toata prada dupa spargeri in serie. Ce a reușit sa adune in cateva ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

