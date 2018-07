Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - Este Luna lui Cuptor si vom avea parte de o conjunctie rara: Marte Rx din 26 iunie va fi conjunct cu Coada Dragonului in Varsator, semn ca aspectul acesta e amenintator. Posibile interventii stomatologice. Luna Plina din 28 iunie va fi in descrestere in saptamana care vine si functioneaza…

- Lucrurile par a se opri un timp in loc cand o planeta mare si cu miscare lenta incepe miscarea retrograda iar in cazul lui Neptun, este vorba de visele tale romantice ce vin in atentia ta. Este acest vis realizabil ? Este aceasta dorinta realista ? Cat de departe am ajuns pentru ea sau este cazul…

- HOROSCOP SAPTAMANAL pentru BANI SI CARIERA 11-17 iunie 2018 este deci direct influentat la fiecare zodie de energiile dominante ale acestui context astral special ce activeaza relatiile si iubirea, dar influenteaza si motivatia pentru bani si cariera, gratie lui mutarii lui Mercur in Rac si a lui…

- Iata ce inseamna pentru noi si ce avem de facut ca sa trecem prin ele fara mari daune: – Soarele in conjunctie cu Mercur te ajuta sa gandesti si sa comunici mult, fiind un timp mental foarte ocupat. Multa interactiune, hartogaraie, mailuri trimise si primite, activitate intensa la orizont. Mercur…

- Desigur, sunt multe obiecte si simboluri ce iti poarta noroc cu adevarat. Insa fiecare zodie este predispusa la unele dintre ele. Iata ce iti este cel mai potrivit sa ai asupra ta sau in casa, in functie de zodia ta. Alaturi de acest simbol, vei fi un magnet in actiune pentru ca energiile…

- Luna mai este plina de tranziții planetare. Mercur și Uranus vor intra in Taur, facandu-ne sa fim cu picioarele pe pamant și mai conștienți de faptele noastre. Marte va intra, pe de alta parte, in Varsator, facandu-ne sa fim mult mai deschiși. Venus va intra in Rac și ne va aduce multe schimbari…

- Opoziția dintre planeta Neptun și Luna amplifica romantismul și sensibilitatea, dar poate induce confuzie în gândire și o diminuare a simțului practic. Azi eastrolog.ro recomanda sa ne ocupam mai mult de chestiunile sufletești decât de cele materiale, iar deciziile importante ar…