Stiri pe aceeasi tema

- Pe 16 februarie 2024, Venus intra in Varsator. Planeta iubirii adesea se simte ciudat in semnul neconvențional al Varsatorului. Dar aceasta servește ca o amintire ca dragostea este despre a imbrațișa umanitatea noastra.Venus in Varsator 16 februarie – 11 martie 2024Odata cu acest tranzit astral, noi…

- Pe 16 februarie 2024, Venus intra in Varsator. Planeta iubirii adesea se simte ciudat in semnul neconvențional al Varsatorului. Dar aceasta servește ca o amintire ca dragostea este despre a imbrațișa umanitatea noastra.Venus in Varsator 16 februarie – 11 martie 2024Odata cu acest tranzit astral, noi…

- Astfel, nici o persoana nu se va simți singura in fața problemelor in aceasta saptamana, deoarece partenerul sau va fi acolo sa ii ofere sprijin și sa ii fie alaturi in fiecare pas. Vibrațiile pozitive ale Soarelui in Pești aduc oportunitatea pentru relațiile de cuplu de a-și consolida legaturile și…

- Astfel, nici o persoana nu se va simți singura in fața problemelor in aceasta saptamana, deoarece partenerul sau va fi acolo sa ii ofere sprijin și sa ii fie alaturi in fiecare pas. Vibrațiile pozitive ale Soarelui in Pești aduc oportunitatea pentru relațiile de cuplu de a-și consolida legaturile și…

- Ascendentul este unul dintre cele trei elemente de baza ale unei harți natale, celelalte doua fiind Soarele și Luna (semnele solare și lunare). El ne influențeaza cel puțin la fel de mult ca zodia. Horoscopul ascendentului pentru 2024 aduce surprize placute, dar și provocari zodiilor. In astrologie,…

- Decembrie va fi o luna cruciala pentru semnele fixe și semnele de pamant, deoarece Jupiter, planeta abundenței, va ieși din retrograd in semnul Taurului. Luna a inceput cu Soarele și Marte in Sagetatorul guvernat de Jupiter, oferind colectivului inspirație și optimism. Venus va fi, de asemenea, in…

- Sezonul Scorpionului s-a intins parca ceva mai mult decat normal, scufundandu-te intr-o mare de emoții, impingandu-te sa te adancești și sa ai incredere in instinctul tau. A afirma ca a fost un rollercoaster ar fi puțin spus. Dar acum, pregatește-te pentru o schimbare, deoarece Soarele intra in Sagetator…