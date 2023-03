Horoscop PRIMĂVARA 2023: Va înflori zodia ta în primăvara unui an special? Horoscop PRIMAVARA 2023. Primavara anului 2023 si-a intrat in drepturi de la 1 martie din punct de vedere calendaristic si va incepe din 21 martie din punct de vedere astronomic, moment la care are loc echinoctiul de primavara. Dar si din punct de vedere astral, caci atunci va fi debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai mult in interior, ceea ce inseamna si in propriul interior, in minte, in inima, sa analizam, sa tragem concluzii, sa facem planuri. Urmam si noi ciclul natural al vietii si, o data cu primavara, ne vom lasa cuprinsi de energia noului inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primavara anului 2023 si-a intrat in drepturi de la 1 martie din punct de vedere calendaristic si va incepe din 21 martie din punct de vedere astronomic, moment la care are loc echinoctiul de primavara. Dar si din punct de vedere astral, caci atunci va fi debutul noului an astrologic. Energia iernii…

- Repetarea acesteia este menita sa aduca un plus de optimism iar, așa cum spun specialiștii, oamenii cu o gandire pozitiva depașesc mai ușor obstacolele din calea lor. In momentul in care ți-ai setat creierul de a crede in ce este mai bun, acesta incepe sa caute automat modalitați de a rexzolva problemele…

- Repetarea acesteia este menita sa aduca un plus de optimism iar, așa cum spun specialiștii, oamenii cu o gandire pozitiva depașesc mai ușor obstacolele din calea lor. In momentul in care ți-ai setat creierul de a crede in ce este mai bun, acesta incepe sa caute automat modalitați de a rexzolva problemele…

- Seara de joi este semnul ca weekend-ul se apropie cu pași rapizi. Ca vine vremea relaxarii și a energiei. De astazi, in fiecare joi, de la 20:30, starea de bine este garantata: revine cel mai iubit serial din țara: Las Fierbinți! Și de aceasta data, comedia este la dublu: cate 2 ore in care cele mai…

- Primavara este un sezon plin de culoare, energie și creativitate și vine cu o mulțime de tendințe noi in moda. Aceste tendințe ofera ocazia de a experimenta și de a-ți reinventa stilul. Iata cateva dintre aceste tendințe și cum sa le adaptezi in look-urile t

- Februarie este o luna fara retrograd! Marcați-va calendarul pentru 5 Februarie, deoarece Luna Plina in curajosul Leu aduce finaluri festive care nu sunt exact la ceea ce va așteptați. Fii consecvent cu eforturile tale, conștient de tine și suficient de puternic pentru a te aventura in afara zonei tale…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Tiberiu Csik a anunțat ca lotul echipei se va reuni luni, 16 ianuarie la ora 10, la Stadionul Olimpia-Daniel Prodan. Cum e firesc, lotul de jucatori va efectua saptamana viitoare vizita medicala, apoi…